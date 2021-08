Użytkownicy aplikacji InPost mają od tego tygodnia dostęp do długo wyczekiwanej funkcji. Chodzi o możliwość przekierowania paczki, na przykład do paczkomatu. Jak wynika z informacji firmy, taka funkcjonalność od dawna pojawiała się wśród sugestii użytkowników.

InPost nieustannie rozwija swoje usługi, stając się wiodącym dostarczycielem przesyłek w naszym kraju. W ostatnim czasie aplikacja została wzbogacona o możliwość przedłużenia czasu, jaki paczka może spędzić w paczkomacie. Teraz na klientów czeka kolejna nowość.

Od teraz w aplikacji użytkownicy będą mogli przekierować przesyłkę kurierską w sytuacji gdy okazało się, że na przykład nie będzie ich w domu i nie będą mogli czekać na kuriera. Opcje są trzy – przesyłkę można przekierować do sąsiada, do paczkomatu oraz do punktu odbioru przesyłek. Wystarczy kliknąć przycisk „Przekieruj” i wybrać odpowiednią opcję.

Nowa funkcja została wprowadzona wraz z ostatnią aktualizacją aplikacji. Dostępna jest dla użytkowników sklepów App Store, Google Play oraz AppGallery.

Żr. YouTube/InPost – Paczkomaty, Kurier