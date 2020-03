Dziennikarz RMF FM Mariusz Piekarski przekazał, że 27-letnia Polka, która jest szóstą ofiarą koronawirusa w naszym kraju, nie miała chorób współistniejących. Kilka dni temu urodziła w szpitalu dziecko. O sprawie poinformowało RMF FM.

Ministerstwo Zdrowia podało niedawno, że zmarła szósta osoba zarażona koronawirusem w Polsce. To 27-letnia kobieta, która przebywała w szpitalu w Łańcucie na terenie województwa podkarpackiego. Resort podał, że kobieta była w stanie ciężkim.

Jak poinformował dziennikarz RMF FM Mariusz Piekarski, kobieta nie miała innych poważnych chorób, które we wcześniejszych przypadkach osób z koronawirusem przyczyniały się do ich śmierci. 27-latka kilka dni temu urodziła w szpitalu dziecko. Wiele wskazuje na to, że właśnie to mogło mieć wpływ na przebieg choroby.

Dziennikarz poinformował również, że kobieta zaraziła się koronawirusem od matki, która wróciła z Włoch. „27-latka zarażona koronawirusem, która zmarła w Łańcucie NIE MIAŁA innych poważnych chorób. Kilka dni temu urodziła w szpitalu dziecko. Być może to miało wpływ na tak dramatyczny przebieg choroby. Kobieta zaraziła się od własnej matki, która wróciła z Włoch” – napisał na Twitterze.

