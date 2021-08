W Zagrzebiu doszło do bijatyki pomiędzy kibolami lokalnego Dinama oraz Legii Warszawa. Oba zespoły zmierzą się dziś w meczu eliminacji do Ligi Mistrzów. W sprawie pojawiły się nowe informacje.

W stolicy Chorwacji doszło do regularnej bijatyki pomiędzy kibolami Dinama Zagrzeb oraz Legii Warszawa. Fani z Polski udali się do Zagrzebia, by wspierać swój zespół w meczu eliminacji Ligi Mistrzów z Dinamem. Niestety, znów dali znać o sobie chuligani.

Chuligańskie wybryki są dziś podsumowywane przez policję. Okazuje się, że jeden z Polaków dość poważnie ucierpiał. Pisze o tym chorwacki serwis internetowy 24sata.hr. Mężczyzna złamał nogę i – według tego, co podaje wspomniany serwis – jest weteranem ustawek.

„Z dotychczasowych informacji wynika, że ​​w starciach pomiędzy pseudokibicami obu drużyn ucierpiała jedna osoba. To weteran ustawek z Polski, który został przywieziony do szpitala ze złamaną nogą. Zdjęcie rentgenowskie potwierdziło złamanie kończyny oraz… kilka wcześniejszych urazów” – napisano.

Demolka, która została spowodowana przez kiboli Dinama Zagrzeb oraz Legii Warszawa sprawiła, że zniszczonych zostało kilka lokali oraz pojazdów. „W Zagrzebiu uszkodzonych zostało pięć punktów gastronomicznych i trzy zaparkowane pojazdy” – podaje wspomniany wcześniej portal internetowy.

Według szacunków lokalnej policji w zadymie udział wzięło… ponad 400 osób! 300 to chuligani Dinama Zagrzeb, natomiast około setki to kibole, którzy przyjechali do stolicy Chorwacji z Warszawy.