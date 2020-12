Zgodnie z zapowiedziami podczas czwartkowej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił nowe obostrzenia. Szef resortu zdrowia oświadczył, że rząd podjął decyzję o wprowadzeniu narodowej kwarantanny. Potwierdziły się przecieki o zamknięciu stoków narciarskich i zakazie podróży służbowych.

„Mamy za sobą blisko dwumiesięczną, wyczerpującą walkę z drugą falą pandemii, która rozpoczęła się w październiku, a apogeum osiągnęła na początku listopada” – mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. „Apeluję do każdego z państwa, każdego Polaka, o odpowiedzialność: za siebie, za swoich bliskich, za zachowanie, które przestrzega normy i regulacje, które wprowadzamy. Wiem jednak, że same apele nie pomogą, same apele to za mało” – mówił.

Minister ogłosił nowe obostrzenia. „Od 28 grudnia do 17 stycznia wprowadzamy kwarantannę narodową. Oprócz dotychczasowych obostrzeń zamykamy hotele, również na wyjazdy służbowe, zamykamy także stoki” – ogłosił Niedzielski. „Zamykamy również galerie handlowe, oprócz drogerii i sklepów spożywczych. Co ważne, zbliża się sylwester – chcemy wprowadzić zakaz i ograniczenia w przemieszczaniu się. Obowiązywać będzie od godziny 19:00 31 grudnia do 6 rano 1 stycznia” – powiedział.

Nowe obostrzenia w galeriach handlowych

Nowe obostrzenia będą dotyczyć także handlu. „Kolejnym elementem, kolejną regulacją, która ma ochronić nas przed trzecią falą epidemii to są galerie handlowe. Zamykamy galerie oprócz tych sklepów, które zapewniają podstawowe potrzeby. Sklepy spożywcze, drogerie i inne sklepy, które w takiej kategorii sobie zamieszczamy” – powiedział Niedzielski.

„Oprócz tego ważnym elementem jest to, że dla wszystkich osób przyjeżdżających do Polski transportem zorganizowanym będzie obowiązek odbycia kwarantanny na ogólnych zasadach, czyli kwarantanny dziesięciodniowej” – podkreślił.

„Mam nadzieję, że ta kwarantanna narodowa przygotuje nas do szczepień, które dzięki tej kwarantannie będą mogły przebiegać w sposób sprawny” – podkreślił minister zdrowia.

Minister @MZ_GOV_PL @a_niedzielski w #KPRM: Widmo trzeciej fali będzie oznaczało przekroczenie granic wydolności systemu ochrony zdrowia. Jeśli to widmo się zmaterializuje to możemy być pewni, że nasz system zdrowia nie będzie działał wydolnie. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) December 17, 2020

Sytuacja w Polsce

W czwartek polskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 11 953 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Na czele zestawienia znalazło się tym razem województwo wielkopolskie. Resort poinformował również smutną informację o śmierci 431 zakażonych osób. „Z powodu COVID-19 zmarły 93 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 338 osób” – czytamy w najnowszym raporcie.

Łącznie w naszym kraju wykryto od początku pandemii 1 171 854 przypadków zakażenia koronawirusem. 24 345 osób zmarło, a 903 349 uznano za wyzdrowiałe.

Źr. Polsat News; RMF FM