Adam Niedzielski ogłosił w środę nowe obostrzenia, które wejdą w życie na terenie całej Polski. Potwierdziły się w ten sposób nieoficjalne doniesienia, które pojawiały się w mediach. Minister zdrowia poinformował, że zdecydowano o wprowadzeniu restrykcji od 20 marca do 9 kwietnia. Niedzielski nie wykluczył modyfikacji tej decyzji w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju.

„W ostatnim tygodniu mamy przyrost obłożenia łóżkowego w skali całego kraju o ponad 3 tys.” – mówił Niedzielski podczas konferencji prasowej w środę. Uz

„Główną przyczyną i trzeba to powiedzieć wyraźnie, takiego przyspieszenia pandemii, jest brytyjski wariant koronawirusa” – przekazał minister zdrowia. „Świeże dane mówią, że ten udział procentowy brytyjskiej odmiany w zakażeniach osiągnął 52 proc. Ten wzrost jest szalenie dynamiczny, jak popatrzymy wstecz. Te początkowe udziały były na poziomie 5 proc. Później przyrastało to” – dodał minister. „Ten wirus wypełnia przestrzeń i wypiera też w pewnym sensie inne mutacje” – wyjaśnił.

Jakie nowe obostrzenia?

Niedzielski poinformował, że nowe obostrzenia na terenie całego kraju będą analogiczne do tych obowiązujących dotąd w czterech województwach z najgorszą sytuacją. „Analizując sytuację w innych województwach, widzimy, że w całym kraju sytuacja się pogarsza. Z naszego punktu widzenia decyzje o kolejnych restrykcjach będą miały charakter ogólnopolski. Nie będą różnicowały regiony” – kontynuował minister.

„Ograniczamy działalność galerii handlowych, zamknięte zostają kina, teatry i inne obiekty rozrywkowe. Zamknięte zostaną również baseny i sauny” – poinformował minister zdrowia. „Musimy wrócić także do trybu nauki zdalnej w klasach 1-3. Na najbliższe trzy tygodnie do 9 kwietnia wprowadzamy naukę zdalną” – dodał. Decyzja co dalej będzie podjęta po świętach. Adam Niedzielski zaapelował również o stosowanie pracy zdalnej tam, gdzie jest to możliwe.

❗️ Od 20 marca rozszerzamy zasady bezpieczeństwa na całą Polskę ⤵️

⚠️ Nauka w klasach 1-3 wyłącznie zdalna

❌ Zamknięte hotele

❌ Ograniczona działalność galerii handlowych

❌ Zamknięte instytucje kultury

❌ Zamknięte obiekty sportowe



Nowe zakażenia

W środę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 25 052 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Padł więc tegoroczny rekord, a ponad cztery tysiące zakażeń odnotowano w województwach mazowieckim i śląskim. Resort poinformował również o śmierci 453 zakażonych osób. „Z powodu COVID-19 zmarły 103 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 350 osób” – czytamy.

Łącznie w naszym kraju wykryto 1 956 974 przypadki zakażenia koronawirusem. 48 032 osoby nie żyją a 1 593 165 uznano za wyzdrowiałe.

