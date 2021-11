To akt sprawiedliwości wobec tego niesłychanie ważnego czynu zbrojnego; cieszę się, że to święto na trwałe wpisze się do oficjalnego kalendarza Rzeczypospolitej – poinformował prezydent Andrzej Duda. We wtorek złożył podpis pod ustawą wprowadzającą nowe święto państwowe: Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Kiedy wypada?

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. We wtorek, 23 listopada, na stronie Kancelarii Prezydenta RP pojawił się komunikat w tej sprawie.

Głównym celem, który przyświecał twórcom aktu prawnego było uczczenie rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Narodowy zryw wybuchł 27 grudnia 1918 roku. „Powstanie było największym na terenie zaborów, zakończonym zwycięstwem, zrywem niepodległościowym” – czytamy w komunikacie.

Prezydent podkreślał symboliczną rangę wydarzenia podczas dzisiejszych uroczystości w Poznaniu. – To akt sprawiedliwości wobec tego niesłychanie ważnego czynu zbrojnego; cieszę się, że to święto na trwałe wpisze się do oficjalnego kalendarza Rzeczypospolitej – powiedział Andrzej Duda.

Tadeusz Musiał, prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego i syn powstańca wielkopolskiego, wręczył głowie państwa statuetkę Dobosza Powstania Wielkopolskiego.

Prezydent RP @AndrzejDuda podpisał Ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego!

Chwała Bohaterom zwycięskiego Powstania! pic.twitter.com/PeO1HraOAB — PL1918 (@PL1918) November 23, 2021

Przed spotkaniem prezydent złożył wieniec na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan na Wzgórzu św. Wojciecha, na grobie gen. Stanisława Taczaka, pierwszego naczelnego dowódcy Powstania Wielkopolskiego.