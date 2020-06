W maju na platformie HBO GO pojawiło się wiele ciekawych nowości, dzięki którym widzowie na pewno nie będą się nudzić. Można oglądać zarówno filmy, które niedawno miały premierę w kinach, jak i klasyczne produkcje sprzed kilku dekad.

Opowieści o superbohaterach

Na stronie HBO można znaleźć wiele interesujących produkcji o superbohaterach, a ostatnio zostały dodane zupełnie nowe filmy. Wśród ciekawych propozycji znalazły się między innymi takie tytuły jak: „Czarna Pantera”, „Ant-Man i Osa”, „Strażnicy Galaktyki”, „Doktor Strange”, „Ant-Man”, „Avengers” oraz „Avengers: Wojna bez granic”. Filmy o superbohaterach od dawna cieszą się niesłabnącą popularnością, a HBO GO podąża za tym trendem. Produkcje o przygodach superbohaterów są zwykle filmami akcji, pełnymi emocji i niezwykłych wydarzeń, których raczej nie doświadcza się w życiu codziennym. Takie produkcje będą gromadzić coraz więcej osób przed telewizorami, zwłaszcza w czasach, gdy nie można opuszczać granic kraju ani spotykać się z innymi ludźmi. Filmy o superbohaterach łączą pokolenia, ponieważ takie produkcje są lubiane zarówno przez dzieci, młodzież, jak i znaczną część osób dorosłych.

A może klasyka?

Oferta HBO GO w maju to nie tylko filmy o superbohaterach, lecz także klasyczne produkcje, do których można zaliczyć takie filmy jak „Flashdance”, „Lara Croft: Tomb Raider” oraz „Czy leci z nami pilot?”. „Flashdance” przedstawia historię 18-letniej Alex Owens, która jest spawaczką w hucie, a nocami dorabia w barze jako tancerka. Największym marzeniem głównej bohaterki jest dostanie się do szkoły baletowej, dlatego dziewczyna postanawia zawalczyć o spełnienie go. „Lara Croft: Tomb Raider” to film sprzed prawie 20 lat z Angeliną Jolie. Produkcja przedstawia historię Lary Croft, która w jednym z pudeł pozostawionych przez zmarłego ojca odnajduje tajemniczy zegar. Bohaterka stara się uchronić świat przed groźną sektą iluminatów oraz całkowitym zaćmieniem Słońca. „Czy leci z nami pilot” jest klasyczną komedią, a dokładnie parodią, w której zmęczony, niestroniący od alkoholu mężczyzna jest zmuszony do wcielenia się w rolę pilota i doprowadzenia do bezpiecznego lądowania.

Inne propozycje na ciekawy wieczór

Poza wyżej przedstawionymi produkcjami w majowej ofercie HBO GO można znaleźć także filmy biograficzne, dramatyczne oraz thrillery. Na uwagę zdecydowanie zasługuje film biograficzny o aktorce Natalie Wood, która w trakcie swojej kariery otrzymała trzy nominacje do Oscara. Życie kobiety zakończyło się w sposób tragiczny, gdy wypadła za burtę łodzi i zmarła po 15 minutach wołania o pomoc. W produkcji „Historia Natalie Wood: Pociecha w tym, co było” życie sławnej aktorki zostało ukazane z perspektywy jej córki. W maju na platformie HBO GO pojawiło się wiele ciekawych nowości, dlatego warto je obejrzeć – samemu lub w towarzystwie rodziny.