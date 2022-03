Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał dekret, na mocy którego ukraińskie siły pokojowe z całego świata, wraz z bronią i sprzętem, mają powrócić do kraju. Informacje w tej sprawie przekazała agencja Ukrinform.

Informację na temat dekretu, jaki 8 marca podpisał Wołodymyr Zełenski, przekazał na Facebooku zastępca szefa Urzędu Prezydenta Ukrainy Andrij Sybiha. „Prezydent Ukrainy podjął decyzję o odwołaniu ukraińskich sił pokojowych, wysoce profesjonalnych żołnierzy, ze wszystkich misji na całym świecie, wraz z ich sprzętem, aby wzmocnili naszą armię w jej odpowiedzi na rosyjską agresję” – przekazał.

Tym samym ukraińskie siły pokojowe stacjonujące na całym świecie, wraz z uzbrojeniem, będą musiały wrócić na Ukrainę. Na terenie kraju będą walczyć z rosyjskim okupantem.

Z kolei ukraiński minister obrony przekazał informację o ogromnej liczbie mężczyzn, którzy zdecydowali się wrócić, by bronić ojczyzny. „66 224 – tylu mężczyzn wróciło z zagranicy, by bronić swojego kraju przed hordą. To ponad 12 zmotywowanych brygad bojowych! Ukraińcy, jesteśmy niezwyciężeni!” – napisał.

Żr.: WP