Wciąż rośnie liczba ofiar koronawirusa nie tylko na świecie, ale również w Europie. We Włoszech chorobę wykryto już u 215 osób, 4 osoby nie żyją. Z tego powodu Główny Inspektorat Sanitarny nie zaleca podróżowania między innymi do Włoch.

Już niemal 80 tysięcy osób zaraziło się koronawirusem COVID-19. Zdecydowana większość to obywatele Chin, ale w ostatnich dniach duże ognisko choroby utworzyło się na północy Włoch. Wirusa wykryto tam u 215 osób, 4 osoby nie żyją.

Z tego powodu Polacy, którzy wracają z Włoch, objęci są dodatkową kontrolą. Muszą podać między innymi dane kontaktowe. Główny Inspektorat Sanitarny wydał oświadczenie, w którym ostrzega przed podróżowaniem do niektórych krajów. Do wcześniejszej listy dołączyły między innymi Włochy.

Wśród krajów, do których podróży nie zaleca GIS, wymieniono też między innymi Japonię czy Koreę Południową. „Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin oraz Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu (ze względu na szerzenie się wirusa w populacji)” – czytamy.

Na rozprzestrzenianie się koronawirusa zareagował już włoski rząd. Wydał on zakaz wstępu oraz opuszczania 10 gmin w Lombardii oraz jednej w Wenecji Euganejskiej. W miastach zamknięte są szkoły, odwołano imprezy masowe i inne spotkania publiczne.

Czytaj także: Wrocław: Rozpędzona karetka zgubiła nosze na skrzyżowaniu! Wszystko zostało nagrane

Źr.: GIS