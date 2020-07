Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało nowelizację rozporządzenia w sprawie podstawy programowej. W myśl nowych zapisów, wielu uczniów od pierwszej klasy liceum i technikum będzie się uczyć języka łacińskiego i kultury antycznej.

Język łaciński i kultura antyczna to przedmiot, który do tej pory pojawiał się zwykle w klasach, które uwzględniały go w zakresie przedmiotów rozszerzonych. Teraz to się zmieni. Wszystko za sprawą nowelizacji rozporządzenia w sprawie podstawy programowej, które wejdzie w życie 1 września 2020 roku.

W myśl nowych przepisów, język łaciński i kultura antyczna trafi do podstawy programowej i będzie przedmiotem do wyboru, obok plastyki, muzyki i filozofii. O tym, który z przedmiotów będzie realizowany, zadecyduje dyrektor szkoły.

W jaki sposób MEN uzasadnia taką decyzję? „Mając na względzie ustalony w ramowych planach nauczania wymiar godzin tych zajęć, celem proponowanej podstawy programowej jest wyposażenie uczniów w narzędzia do czytania pod kierunkiem nauczyciela prostych tekstów łacińskich. Celem zajęć jest również pokazanie uczniom oddziaływania języka łacińskiego oraz kultury grecko-rzymskiego antyku na języki i kulturę europejską wieków późniejszych. Podstawa programowa ma przede wszystkim dać nauczycielom szansę wykształcenia wśród uczniów przekonania z jednej strony o doniosłości, z drugiej – o atrakcyjności tych humanistycznych zagadnień” – czytamy.

Na realizację programu z języka łacińskiego i kultury antycznej w zakresie podstawowym MInisterstwo Edukacji Narodowej przewidziało jedną godzinę tygodniowo w pierwszej klasie.

Źr.: Radio ZET, MEN