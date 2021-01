Wczoraj PZPN ogłosił decyzję o zwolnieniu Jerzego Brzęczka, co wstrząsnęło polskim środowiskiem piłkarskim. Natychmiast ruszyła giełda nazwisk, co do następcy Brzęczka. Wiele wskazuje na to, że nowy selekcjoner będzie pochodził z Włoch. Tamtejsze media podchwyciły temat, bo ich ustalenia wskazują na jedno nazwisko.

Zbigniew Boniek w niektórych mediach komentował swoją decyzję, ale nie chciał ujawnić, kogo rozważa na następcę Brzęczka. W ścisłej czołówce faworytów znalazł się włoski trener Marco Giampaolo, który tego samego dnia stracił posadę w FC Torino. Niektórzy dziennikarze, jak Krzysztof Stanowski, czy Marek Szkolnikowski twierdzą, że selekcjoner na pewno będzie inną osobą, bo ta kandydatura upadła.

Selekcjoner jednak z Włoch?

Tymczasem okazuje się, że ustalenia włoskich mediów sugerują coś odwrotnego i niewykluczone, że nowy selekcjoner będzie właśnie byłym trenerem Torino. Tamtejsi dziennikarze ustalili, że przedstawiciele PZPN kontaktowali się już z Giampaolo. „Potwierdzone: polska federacja kontaktowała się z Marco Giampaolo. Były trener Torino znajduje się na krótkiej liście kandydatów do zastąpienia Brzęczka” – donosi Matteo Pedrosi.

Confermato: Marco #Giampaolo è stato contattato dalla Federazione polacca. L’ormai ex tecnico del Toro è nella rosa dei papabili commissari tecnici 🇵🇱 dopo l’esonero di Brzęczek. — Matteo Pedrosi (@MatteoPedrosi) January 18, 2021

Jak informuje portal Sportowe Fakty, podobne wieści przekazuje Pietro Balzano Prota. „Potwierdziła się sensacyjna plotka: doszło do kontaktu między polską federacją a Marco Giampaolo. Trener nie spieszy się z odpowiedzią” – pisze na Twitterze włoski dziennikarz.

Boniek chwalił Giampaolo

Za tą kandydaturą przemawia także ogromne uznanie jakim Boniek darzy Giampaolo. W październiku 2017 roku tak mówił o nim „Gazecie Wyborczej”: „Jednym z najlepszych fachowców, jakich znam, jest Marco Giampaolo. Załóżmy, że mogę zatrudnić Kloppa albo Giampaolo. W ankiecie Wyborczej byłoby 99 proc. głosów za Kloppa, a w ciemno wziąłbym Giampaolo, bo chcę trenera, nie showmana” – ocenił.

Czytaj także: Zaskakujące słowa po zwolnieniu Jerzego Brzęczka. „Nie jest mi żal”

Giampaolo w swojej karierze trenerskiej pracował w takich klubach, jak m.in. Empoli, Sampdoria czy Milan.

Źr. sportowefakty.wp.pl; wmeritum.pl