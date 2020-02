Najnowszy sondaż prezydencki przeprowadzony przez Instytut Pollster potwierdza dominującą pozycję Andrzeja Dudy. Jednak w drugiej turze obecnemu prezydentowi najwięcej problemów może sprawić… Szymon Hołownia. Bardzo dobry wynik w II turze mógłby uzyskać także Władysław Kosiniak-Kamysz.

Sondaż Pollster wskazuje, że gdyby I tura wyborów prezydenckich odbyła się w najbliższą niedzielę, to zdecydowany, zwycięzcą byłby Andrzej Duda. Na obecnie urzędującego prezydenta zagłosowałoby 42,44 proc. respondentów. Drugie miejsce niezmiennie zajmuje Małgorzata Kidawa-Błońska z poparciem na poziomie 22,14 proc.

Trzecie miejsce zajął Władysław Kosiniak-Kamysz, na którego zagłosowałoby 11,71 proc. badanych. Pozostałym kandydatom nowy sondaż daje słabsze wyniki. Robert Biedroń zanotował poparcie na poziomie 9,45 proc., a Szymon Hołownia – 9,34 proc. Najsłabszy wynik zanotował Krzysztof Bosak, którego wskazało 4,92 proc. respondentów.

Zaskakujący sondaż przed II turą

Jednak w II turze, to nie kandydatka KO stanowiłaby największe zagrożenie dla Dudy. Kidawa-Błońska mogłaby liczyć na poparcie na poziomie 46 proc., podczas gdy sondaż daje 48,01 proc. Hołowni i 48 proc. Kosiniak-Kamyszowi. Wydaje się jednak, że to Kidawa-Błońska ma największe szanse, aby dostać się do II tury.

Sondaż Pollster wskazuje, że pozostali kandydaci mają jeszcze mniejsze szanse na sukces w II turze. Roberta Biedronia wskazało 44 proc. badanych, a Krzysztofa Bosaka 34 proc.

Sondaż dla „Super Expressu” przeprowadził Instytut Badań Pollster w dniach 24-26 lutego na próbie 1097 dorosłych Polaków.

Źr. se.pl