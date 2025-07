Zakup nowego telefonu to ekscytujący moment. Jednak skonfigurowanie go wymaga cierpliwości. Jak przenieść wszystkie wiadomości, zdjęcia i aplikacje ze starego urządzenia? Sprawdź nasze wskazówki, dzięki którym w kilka chwil ustawisz swój nowy smartfon.

Jak przenieść dane między telefonami? Przystępna instrukcja krok po kroku

Jeśli masz już w ręku swój nowy telefon, pora zacząć transfer danych. Nowoczesne urządzenia mają wbudowane narzędzia, które maksymalnie skracają ten proces. Poniżej znajdziesz instrukcje, dzięki którym szybko i bezpiecznie przeniesiesz dane ze starego telefonu na nowy, niezależnie od systemu.

Przenoszenie aplikacji między smartfonami z Androidem

Smartfony z Androidem bardzo się od siebie różnią. Choć system jest ten sam, nakładki zmieniają wygląd i funkcje systemu. Dlatego transfer danych jest najprostszy w obrębie urządzeń jednego producenta.

Mimo to w każdym przypadku proces jest podobny. A wygląda on następująco:

Przenieś kartę SIM do nowego smartfona. Połącz oba urządzenia bezprzewodowo (wpisz ciąg cyfr lub zeskanuj kod QR) lub – opcjonalnie – za pomocą kabla USB. Aktywuj kartę SIM na nowym urządzeniu i zaloguj się na konto Google. Wybierz, co chcesz przesłać na nowy telefon. Poczekaj kilkanaście minut na zakończenie migracji.

Transfer danych z iOS na Android

System na iPhone’ach bardzo różni się od Androida. Proces ten wymaga kilku dodatkowych kroków. Wciąż jednak jest stosunkowo prosty.

Przed przystąpieniem do działania zalecamy, aby zaopatrzyć się w kabel z końcówkami USB-c na Lightning lub dwoma końcówkami USB-C (w zależności od portu wbudowanego w iPhone’a). Jeśli masz go przy sobie, przejdź do działania.

Aby przenieść dane z telefonu Apple na Androida, skorzystaj z poniższej instrukcji:

Naładuj oba urządzenia do co najmniej 80%. Wyłącz FaceTime oraz iMessage na starym iPhonie i wyrejestruj go na stronie Apple – dzięki temu będziesz otrzymywać wszystkie powiadomienia po przesiadce na Androida. Aktywuj kartę SIM lub eSIM na nowym smartfonie z Androidem. Zaloguj się na konto Google. Połącz oba urządzenia kablem – to w tym wypadku najbezpieczniejsza opcja na transfer danych. Opcjonalnie skorzystaj z aplikacji Android Switch. Wybierz dane, które chcesz przesłać na nowy telefon i poczekaj od kilku do kilkudziesięciu minut.

Fot. mat. prasowe

Wysyłanie danych z Androida na iOS

Przed całym procesem zainstaluj aplikację „Przenieś do iOS” na Twoim starym smartfonie z Androidem. Dzięki temu transfer danych odbędzie się szybko i bezproblemowo. Możesz też zaopatrzyć się w kabel USB-C na USB-C lub USB-C na Lightning (w zależności od portu w twoim iPhonie).

Gdy już to zrobisz, skorzystaj z poniższej instrukcji:

Uruchom iPhone’a i wybierz opcję „Skonfiguruj bez innego urządzenia”. W zakładce „Przenieś aplikacje i dane” wybierz „Z Androida”. W starym smartfonie uruchom aplikację „Przenieś do iOS”, wyraź wszystkie zgody i przejdź przez każde okienko. Wpisz na urządzeniu z Androidem kod, który pojawi się na ekranie iPhone’a. Połącz się z Wi-Fi. Wybierz dane, które chcesz przenieść i poczekaj na zakończenie transferu.

Przenoszenie danych z jednego telefonu Apple na drugi

W tym wypadku proces jest najprostszy i nie wymaga dodatkowych aplikacji. Jak to wygląda w praktyce?

Naładuj oba urządzenia z systemem iOS i trzymaj je blisko siebie. Połącz telefony z internetem i włącz Bluetooth. Skonfiguruj FaceID lub TouchID (w starszych telefonach). Dzięki funkcji Szybki start wybrane dane zaczną się przenosić. Jeśli masz kopię zapasową w chmurze iCloud, możesz zacząć korzystać z urządzenia. W przypadku bezpośredniego transferu musisz poczekać maksymalnie kilkanaście minut.

Poznaj narzędzia i aplikacje, które ułatwią Ci migrację danych

Jeśli przechodzisz ze starego Samsunga na nowy, koniecznie pobierz aplikację „Smart Switch”. Znacznie skrócisz i ułatwisz sobie cały proces. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku aplikacji „Android Switch” (z dowolnym smartfonem na Androidzie).

Fot. mat. prasowe

Z kolei przy przeprowadzce z Androida na iOS niezbędna jest apka „Przenieś na iOS”. W drugą stronę sprawdza się „Android Switch”, choć pewniejszy jest transfer za pomocą kabla.

Jednak w każdym przypadku niezastąpiona jest kopia zapasowa danych w chmurze. Mowa o iCloud na urządzeniach Apple oraz Google One na smartfonach z Androidem. Dzięki nim masz dostęp do swoich danych nawet w sytuacji, gdy stracisz telefon. Wystarczy, by regularnie tworzyć kopie zapasowe w chmurze za pomocą wbudowanych w system narzędzi.

Jak skonfigurować nowy telefon? Najważniejsze wskazówki

Gdy skopiujesz już wszystkie dane, sprawdź, czy wszystko działa. Najpierw zaloguj się do kont Google lub Apple. Potem odzyskaj dostęp do skrzynki pocztowej, konta bankowego i mediów społecznościowych.

W dalszej kolejności sprawdź, czy Twój telefon ma najnowszą wersję systemu. Jeśli nie, zaktualizuj go w ustawieniach. Na koniec ponownie sparuj urządzenia Bluetooth – dzięki temu nic nie zaskoczy Cię po wyjściu z domu z Twoim nowym smartfonem!

