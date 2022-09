Śmierć królowej Elżbiety II przynosi szereg zmian w tytułach w ramach brytyjskiej rodziny królewskiej. Gdy Karol III został królem a Camilla królową małżonką, dodatkowe tytuły przypadły Williamowi i Kate. W piątek Karol ogłosił, że będą oni nosili tytuły księcia i księżnej Walii.

Już wcześniej Pałac Buckingham poinformował, że William, zostając następcą tronu, przejmie tytuł księcia Kornwalii. Oznacza to, że William i Kate już po śmierci królowej Elżbiety II byli tytułowani jako książę i księżna Cambridge i Kornwalii.

W piątek podczas swojego pierwszego orędzia Karol III poinformował, że otrzymają oni również tytuły księcia i księżnej Walii. „Jako mój spadkobierca William przejmuje teraz szkockie tytuły, które tak wiele dla mnie znaczyły. Zastępuje mnie na stanowisku księcia Kornwalii i przejmuje obowiązki w Księstwie Kornwalii, które pełniłem od ponad pięćdziesięciu lat. Dziś jestem dumny, czyniąc go Księciem Walii, Tywysog, Cymru, kraju, którego tytuł miałem tak wielki przywilej nosić przez tak wiele lat mojego życia” – powiedział.

Nie omieszkał też wspomnieć o swojej synowej. „Z Kate u boku. Wiem, że nasi nowi książę i księżna Walii będą nadal inspirować i prowadzić nasze narodowe rozmowy, pomagając przesunąć margines do centralnego punktu, gdzie można udzielić istotnej pomocy” – dodał.

Co istotne, Kate będzie używała tytułu księżnej Wali jako pierwsza po księżnej Dianie. Choć tytuł ten od 2005 roku prawnie przysługiwał Camilli, nie używała go ze względu na skojarzenia z Dianą. Dopiero teraz więc tytuł księżnej Walii powróci do oficjalnej nomenklatury w rodzinie królewskiej.

Źr.: Onet