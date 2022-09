Karol III oficjalnie proklamowany został nowym królem Wielkiej Brytanii. W sobotę po godzinie 11:00 polskiego czasu dokonała tego Rada Akcesyjną. Pierwszą osobą, która podpisała proklamację, był najstarszy syn nowego władcy, książę William.

Chociaż Karol III automatycznie został królem po śmierci Elżbiety II, to dopiero dziś odbyła się jego proklamacja. Po godzinie 11:00 polskiego czasu aktu tego dokonała Rada Akcesyjna, która zebrała się w Pałacu św. Jakuba. Nie oznacza to koronacji, na którą Karol może poczekać jeszcze wiele miesięcy.

Przewodnicząca Izby Gmin Penny Mordaunt najpierw oficjalnie poinformowała o śmierci królowej Elżbiety II, a następnie odczytana została proklamacja. Jako pierwszy podpisał ją następca brytyjskiego tronu, książę William.

W dalszej kolejności uroczystość przeniosła się do Sali Tronowej, gdzie nowy król wygłosił przemówienie. Na samym początku ogłosił śmierć swojej „ukochanej matki, królowej”. „Cały świat współczuje mi w nieodwracalnej stracie, którą wszyscy ponieśliśmy” – mówił. „Moja matka dała przykład miłości do końca życia i bezinteresownej służby. Panowanie mojej matki nie miało sobie równych pod względem czasu trwania i oddania. Nawet w żałobie, dziękujemy za to najwierniejsze życie. Jestem głęboko świadomy tego dziedzictwa i poważnych obowiązków i odpowiedzialności, które teraz przeszły na mnie” – dodał.

