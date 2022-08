Decyzja ws. obostrzeń na wrzesień z powodu COVID-19 zapadła. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w tej sprawie. – W tej chwili scenariusz najtrudniejszy zakłada, że obecna fala nie zaczyna maleć, a później we wrześniu mamy do czynienia z przyśpieszeniem covidowym – podkreślił minister Adam Niedzielski.

31 sierpnia wejdzie w życie rozporządzenie dotyczące obostrzeń covidowych. Nowe przepisy będą obowiązywać co najmniej do końca września. Regulacje przewidują przedłużenie dotychczasowych ograniczeń.

Oznacza to, że w niektórych miejscach nadal pozostanie w mocy obowiązek zakrywania twarzy. Dotyczy to m.in. budynków, w których prowadzona jest działalność lecznicza, oraz aptek.

Co ciekawe, rozporządzenie wprowadza regulację, która zakłada, że wniosek o przywrócenie na listę oczekujących, świadczeniobiorca może zgłosić nie później niż 14 dni od momentu zakończenia obowiązywania uprawnienia do przywrócenia na tę listę bez konieczności uprawdopodobnienia, że niezgłoszenie się nastąpiło z powodu siły wyższej.

Rząd zdecyduje się na zaostrzenie obostrzeń? Minister Niedzielski mówi o scenariuszach rozwoju pandemii

O prognozach dotyczących rozwoju pandemii COVID-19 w naszym kraju mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Z relacji szefa resortu zdrowia wynika, że liczba zachorowań na COVID-19 w najbliższej jesieni będzie znacznie niższa, niż w ubiegłym roku.

– Kolejna ewentualna fala zostanie przesunięta w czasie na późniejszy okres – mówił w Polsat News. – To nie jest tak, że będziemy obserwować eskalację zachorowań we wrześniu czy październiku, tylko raczej będzie przesunięcie w kierunku zimy. Między szczytami kolejnego apogeum jest około 20 tygodni – oświadczył.

Minister wyjaśnia, że rządzący biorą pod uwagę różne scenariusze rozwoju wypadków. – W tej chwili scenariusz najtrudniejszy zakłada, że obecna fala nie zaczyna maleć, a później we wrześniu mamy do czynienia z przyśpieszeniem covidowym – powiedział. – W tym scenariuszu będziemy przywracali różne rozwiązania, z którymi mieliśmy do czynienia we wcześniejszych okresach – dodał.