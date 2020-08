Kierownictwo Platformy Obywatelskiej będzie dyskutować o zmianie nazwy partii. – Jesteśmy gotowi, poszerzając się, pokazywać inną nazwę. Jako Koalicja Europejska startowaliśmy w wyborach europejskich, jako Koalicja Obywatelska w ostatnich wyborach parlamentarnych – powiedział wiceprzewodniczący Tomasz Siemoniak w programie „Gość Wydarzeń” Polsat News.

Temat zmiany nazwy Platformy Obywatelskiej pojawił się tuż po wyborach prezydenckich. Po posiedzeniu zarządu partii Borys Budka zapowiedział, że zaraz po wakacjach PO przedstawi nowy program. W mediach pojawiły się spekulacje, że największa partia opozycyjna w Polsce zmieni nazwę, a być może i logo.

Do tematu powrócił Piotr Witwicki, w programie „Gość Wydarzeń” Polsat News. Dziennikarz zapytał Tomasza Siemoniaka o ewentualną zmianę nazwy partii. Wiceszef PO przyznał, że będzie to przedmiotem dyskusji. – Będziemy rozmawiali także i o tym. Uważam, że to nie jest najważniejszy problem, dlatego że jesteśmy gotowi poszerzając się pokazywać inną nazwę – stwierdził.

– Przecież jako Koalicja Europejska startowaliśmy w wyborach europejskich, jako Koalicja Obywatelska w ostatnich wyborach parlamentarnych, także to nie w nazwie, w wiarygodności, w ofercie programowej, w opozycyjności tkwią narzędzia to tego, aby wygrywać wybory – przypomniał Siemoniak.

Podczas programu poruszono również wątek aktualnej sytuacji na Białorusi. Wiceszef PO wyraził nadzieję, że władze realizują słuszne założenia polityki zagranicznej. – Pochwalam ten kierunek. Jej elementem było środowe spotkanie premiera Morawieckiego z przedstawicielami opozycji. To przypomina mi bardzo działania premiera Donalda Tuska i prezydenta Komorowskiego w 2014 roku, gdzie podobne spotkania z opozycją się odbyły – stwierdził.

– To bardzo dobrze. Uważam, ze to dodaje siły rządowi, premierowi Morawieckiemu, jeśli rozmawia z opozycją – dodał.

Źródło: Polsat News