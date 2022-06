Te słowa mogły zawstydzić Donalda Tuska. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen publicznie podziękowała polskiemu politykowi za pracę jako przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej.

Przypomnijmy, że Donald Tusk rozstał się ze stanowiskiem przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej. Byłego szefa Rady Europejskiej na tej funkcji zastąpił niemiecki polityk Manfred Weber. Podczas trwającego w Rotterdamie kongresu EPL wybrane zostaną także inne władze, m.in. jej wiceprzewodniczący oraz sekretarz generalny.

Na wiadomość o rozstaniu Tuska z szefowaniem EPL zareagowała Ursula von der Leyen. „Świetne spotkanie z Donaldem Tuskiem na kongresie Europejskiej Partii Ludowej w Rotterdamie” – poinformowała.

„Drogi Donaldzie, uosabiasz nasze wartości. Teraz wracasz do swojego kraju, aby ich bronić. Wielkie dzięki za niestrudzoną pracę na stanowisku przewodniczącego EPL” – dodała.

Słowa szefowej KE spotkały się z licznymi komentarzami…

Von der Leyen do Tuska. "Wracasz do kraju, aby bronić naszych wartości”.

Wartości nierespektowania konstytucji, demokracji i realizacji polityki prorosyjskiej. Jeden ze współautorów zbliżenia Brukseli z Moskwą, wraca do Polski kontynuować politykę mocodawców. Ulica i zagranica.