W północno-wschodniej Hiszpanii, w Aragonii grupa badaczy dokonała niezwykłego odkrycia. Paleontolodzy natrafili na skamieniałe jaja dinozaurów w liczbie 20. Co więcej, w czterech z nich najprawdopodobniej znajdują się embriony prehistorycznych gadów. Znalezisko może mieć nawet około 68 mln lat.

Naukowiec Miguel Moreno Azanza poinformował, że poszukiwania rozpoczęte w okolicach miasta Huesca w 2019 r. przyniosły zupełnie niespodziewany finał. Oczom naukowców ukazały się skamieniałe jaja dinozaurów. „Jesteśmy bardzo zaskoczeni, gdyż od praktycznie 14 lat prowadzimy rozmaite badania w Aragonii (…) i właśnie tam ma miejsce teraz takie odkrycie” – powiedział, cytowany przez media.

Konkretnie w tej grocie badacze rozpoczęli prace w grudniu 2019 r. Moreno Azanza zapewnił, że wtedy w ogóle nie przyszło im do głowy, że mogą natrafić na jedno z największych odkrytych skupisk jaj dinozaurów na świecie. Badacze poinformowali, że odkryte jaja dinozaurów mają średnicę około 20 cm. Ich wiek wstępnie oszacowali na ok. 68 mln lat. W czterech z nich najprawdopodobniej znajdują się embriony.

Jaja dinozaurów należały do tytanozaurów?

Naukowcy wyjaśniają, że ze wstępnych ustaleń wynika, iż odkryte jaja dinozaurów należą do tytanozaurów. To grupa roślinożernych zauropodów żyjących od późnej jury do końca kredy. Grupa obejmuje jedne z największych lądowych zwierząt w dziejach. Ich długość ciała dochodziła nawet do ponad 30 m, a waga do 100 ton.

„Liczymy, że dzięki temu odkryciu uda nam się znaleźć odpowiedzi na kilka frapujących nas pytań dotyczących reprodukcji tych dinozaurów” – podsumował Moreno Azanza.

Poprzednie tak duże odkrycia miały miejsce w 1997 i 1999 r. w Auca Mahuevo, w argentyńskiej Patagonii. Jaja o średnicy ok. 11–12 cm, zawierały skamieniałe embriony, z odciskami skóry.

Źr. polsatnews.pl