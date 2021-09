Rzeczywiście cały świat bada teraz jaki jest wpływ szczepienia na ewentualne ponowne zakażenie się koronawirusem, także my też takie badania robimy – powiedział wiceminister Waldemar Kraska w „Sygnałach Dnia” Polskiego Radia.

Czy szczepienia rzeczywiście chronią nas przed ciężkim przebiegiem COVID-19? Wątek ten pojawił się pośrednio podczas rozmowy wiceministra zdrowia Waldemara Kraski w „Sygnałach Dnia” Polskiego Radia 1.

– Rzeczywiście cały świat bada teraz jaki jest wpływ szczepienia na ewentualne ponowne zakażenie się koronawirusem, także my też takie badania robimy i tę statystykę także posiadamy, aczkolwiek to trzeba pokazać i stwierdzić, że gros osób, które trafiają do szpitali, to są osoby niestety niezaszczepione – stwierdził.

– Liczba zakażeń wśród pełni zaszczepionych, czyli tymi dwoma dawkami po upływie 14 dni od przyjęcia drugiej dawki, czyli tę odporność uzyskujemy, w naszym kraju wynosi 0,81% wszystkich osób, które trafiają do polskich szpitali, więc myślę, że to jest niecały procent 0,8 więc bardzo mało – dodał. W tym kontekście zachęcał do szczepienia.

Podczas rozmowy wiceminister Kraska podjął również temat powrotu dzieci do szkół. – No rzeczywiście powrót dzieci to jest związany głównie z mobilnością, to z tym przemieszczaniem się także dzieci do szkół, ich także opiekunów, rodziców, ale te dane, które do nas spływają, szczególnie ze Stanów Zjednoczonych pokazują, że ta mutacja delta bardzo jest niebezpieczna także i dla dzieci – ostrzega.

– Ja także apeluję do rodziców, którzy nie są zaszczepieni, a decydują się na zaszczepienie swojego dziecka, aby także mogli wykonać to razem w szkole, a więc takie rodzinne szczepienie się myślę, że będzie bardzo edukacyjne dla młodzieży – podkreślił.