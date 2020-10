W ostatnim czasie w Tatrach wiał halny, którego prędkość dochodziła do 180 km/h. Spowodował on niezwykłe zjawisko „odwróconego” wodospadu, jakie można było zaobserwować przy Ciężkiej Siklawie, po słowackiej stronie gór.

Ciężka Siklawa to najwyższy wodospad w Tatrach. Znajduje się po słowackiej stronie gór i ma około 100 metrów wysokości. Nie można do niego dotrzeć szlakiem turystycznym, można go jedynie zobaczyć ze szlaku prowadzącego z Łysej Polany na Rohatkę.

Wiejący z prędkością nawet 180 km/h halny spowodował niezwykłe zjawisko, które zarejestrował Miroslav Ziak. Na nagraniu widać „odwrócony” wodospad. Z powodu silnego wiatru woda w pewnym momencie zamiast w dół zaczęła wznosić się w górę.

Nagranie można zobaczyć poniżej.

Źr.: Facebook/avalanche.sk