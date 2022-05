Prawo i Sprawiedliwość przygotowuje grunt pod przeprowadzenie ofensywy przedwyborczej. Podczas posiedzenia Komitetu Politycznego partii rządzącej zapadły decyzje. Wiadomo, że zaakceptowano propozycje prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Na czym polegają?

W piątek, 20 maja, odbyło się posiedzenie Komitetu Politycznego PiS. Na spotkaniu pojawili się najważniejsi politycy partii rządzącej na czele z premierem Mateuszem Morawieckim i wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim.

Zgodnie z przewidywaniami medialnymi, podczas posiedzenia pojawiły się propozycje zmian strukturalnych. Rozwiązania, z którymi wystąpił prezes partii zostały przyjęte. Kaczyński chce wzmocnić PiS, przygotowując w istocie grunt pod przeprowadzenie ofensywy przedwyborczej. Szczegóły planu przedstawił sekretarz formacji rządzącej Krzysztof Sobolewski.

PiS przygotowuje się do ofensywy przedwyborczej

– Do 15 czerwca zostaną powołani nowi pełnomocnicy okręgowi, którzy swoje urzędowanie rozpoczną z dniem 1 lipca. Będą to 94 okręgi dostosowane zakresem terytorialnym do okręgów senackich – poinformował.

– Ich zadaniem będzie przygotowanie nowych struktur do zjazdów okręgowych, gdzie będą wybierane nowe zarządy okręgowe, ale to jest w perspektywie dalszej. Natomiast w tej chwili będą powoływani nowi pełnomocnicy okręgowi z zastrzeżeniem, że nie będą to mogły być osoby pełniące funkcje ministerialne, wiceministerialne oraz członkowie prezydium Sejmu i Senatu – dodał.

Z kolei Radosław Fogiel zapowiada, że niebawem PiS zorganizuje konwencję. – Ma być kolejnym etapem ożywiania życia politycznego i struktur partii przed przyszłorocznymi wyborami – poinformował.

Nieoficjalnie mówi się, że konwencja miałaby się odbyć jeszcze w czerwcu. Media spekulują, że od tego wydarzenia rozpocznie się ofensywa PiS. Politycy partii rządzącej wyruszą w Polskę na spotkania z wyborcami. Na czele objazdu stanie Morawiecki i Kaczyński.