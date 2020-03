Kolejna ofiara koronawirusa w kraju? Prezydent Radomia Radosław Witkowski poinformował, że w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym zmarł drugi pacjent zakażony. Z komunikatu wynika, że pacjent miał 79 lat.

Informacja o śmierci osoby zakażonej koronawirusem w Radomiu pojawiła się we wtorek przed południem. Potwierdził ją oficjalnie prezydent miasta Radosław Witkowski. „W Radomskim Szpitalu Specjalistycznym zmarł drugi pacjent zakażony koronawirusem. To 79-letni mieszkaniec gminy Odrzywół, który na oddział obserwacyjno-zakaźny trafił ze szpitala w Nowym Mieście nad Pilicą. Pacjent miał choroby współistniejące” – poinformował Witkowski.

Prezydent Radomia dodaje, że aktualnie na terenie placówki przebywa 13 pacjentów z potwierdzonym zakażeniem. Kolejne 13 osób czekana na wyniki testów laboratoryjnych w szpitalnych izolatkach.

W związku z epidemią koronawirusa w Polsce prezydent Witkowski przypomina, jak ważne jest przestrzeganie ograniczeń i zaleceń władz. Zaapelował również do mieszkańców. „Wiem, że pogoda sprzyja spacerom, ale jeszcze raz apeluję do wszystkich o to, aby w miarę możliwości pozostać w swoich domach. To bardzo ważne, abyśmy byli odpowiedzialni i zapobiegali rozprzestrzenianiu się koronawirusa” – podkreślił.

Informację o śmierci pacjenta zakażonego koronawriusem potwierdza także lokalny portal miejski radom24.pl. Jednak do tej pory (wtorek 12:30) nie ustosunkowało się do niej Ministerstwo Zdrowia. Jeśli doniesienia zostaną potwierdzone, będzie to 10 ofiara śmiertelna koronawirusa w Polsce.

Źródło: Facebook, radom24.pl