Magdalena Ogórek zamieściła mocny wpis na Twitterze. Nawiązała w ten sposób do niedawnej sytuacji na antenie TVN24 podczas programu prowadzonego przez Grzegorza Kajdanowicza.

„Tak nie postępują żołnierze. Śmieci po prostu. To nie są ludzkie zachowania – trzeba to mówić wprost. To antypolskie zachowanie. Ci żołnierze nie służą państwu polskiemu, przeciwnie” – mówił Władysław Frasyniuk na antenie TVN24.

Opozycjonista odniósł się w ten sposób do napięć na granicy polsko-białoruskiej. Jak się łatwo domyślić jego słowa wywołały falę oburzenia. Jednak Frasyniuk zapowiada, że nie zamierza przepraszać. Więcej TUTAJ.

Po wypowiedzi Frasyniuka fala krytyki spadła też na prowadzącego program dziennikarza Grzegorza Kajdanowicza. Wiele osób zarzucało mu bierność. Ten nie zareagował bowiem na słowa byłego opozycjonisty. „Każdy gość bierze pełną odpowiedzialność za słowa wypowiadane w programie. Mój błąd polegał na tym, że nie zwróciłem uwagi Władysławowi Frasyniukowi, że użycie słowa 'śmieć' w stosunku do jakiejkolwiek osoby w jakiejkolwiek sytuacji jest nie do zaakceptowania” – powiedział dziennikarz w rozmowie z wp.pl.

Głos ws. zachowania Kajdanowicza zabrała Magdalena Ogórek. Prezenterka TVP Info uderzyła przy okazji w stację TVN. Świadczy o tym wpis na Twitterze, w którym odniosła się do całej sprawy.

„Kajdanowicz, prowadzący dziś wieczorne „Fakty” to komentarz stacji odnośnie do wczorajszej, skandalicznej wypowiedzi Frasyniuka” – napisała w poniedziałkowy wieczór na swoim profilu społecznościowym w serwisie Twitter.

