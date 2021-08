Swoją wypowiedzią na temat polskich żołnierzy Władysław Frasyniuk wywołał burzę medialną. Od jego słów odcina się nawet TVN24. Na komunikat stacji zareagował Paweł Kukiz. Poseł opublikował jedno zdjęcie.

-Tak nie postępują żołnierze. Śmieci po prostu. To nie są ludzkie zachowania – trzeba to mówić wprost. To antypolskie zachowanie. Ci żołnierze nie służą państwu polskiemu, przeciwnie – mówił Władysław Frasyniuk na antenie TVN24.

Opozycjonista odniósł się w ten sposób do napięć na granicy polsko-białoruskiej. Jak się łatwo domyślić jego słowa wywołały falę oburzenia. Jednak Frasyniuk zapowiada, że nie zamierza przepraszać.

– Ci żołnierze nie służą państwu polskiemu.

To jest wataha psów, śmiecie – Frasyniuk o Wojsku Polskim na granicy z Białorusią

pic.twitter.com/Z5Gi8PuUxh — Marzena Paczuska (@MarzenaPaczuska) August 22, 2021

– Moje słowa były prawdziwym opisem sytuacji, z którą mamy do czynienia na granicy, a która do wczoraj wieczorem oburzała większość obserwatorów, w tym dziennikarzy TVN – zapewnił w rozmowie z Onetem.

TVN24 Newsroom odcina się od wypowiedzi Frasyniuka. Kukiz odpowiada

Od słów Frasyniuka odcięła się jednak stacja. „W związku z inwektywami pod adresem żołnierzy wypowiedzianymi przez Władysława Frasyniuka na żywo w TVN24 wyrażamy ubolewanie, że zabrakło stanowczej, krytycznej wobec używanych zwrotów, reakcji ze strony prowadzącego program” – czytamy w oświadczeniu TVN24.

„Nie będziemy powielać tej wypowiedzi. Oświadczamy, że sprzeciwia się każdej formie agresji, także tej słownej, w życiu publicznym” – zapowiada stacja.

Na komunikat TVN błyskawicznie zareagował Paweł Kukiz, który skarżył się ostatnio na hejt pod swoim adresem. W swoim wpisie przypomniał o kontrowersyjnej wypowiedzi Radosława Sikorskiego w programie Moniki Olejnik.

„Tak…:-) A mnie za wasze „ubolewanie” po pomyjach z ust Sikorskiego ma wystarczyć „osłupienie wyraźnie widoczne na twarzy” redaktor prowadzącej?” – napisał lider Kukiz’15.