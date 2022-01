Już 18 stycznia do Ziemi zbliży się asteroida (7482) 1994 PC1. NASA określiła ją mianem „potencjalnie niebezpiecznej”. Nie ma jednak powodu do obaw – obiekt ma przelecieć w odległości niemal dwóch milionów kilometrów od naszej planety.

Asteroida (7482) 1994 PC1 odkryta została w 1994 roku. Odkrycia w Obserwatorium Siding Spring w Australii dokonał Robert McNaught. Ostatni raz przeleciała w pobliżu Ziemi w 1933 roku, a dokładniej 17 stycznia. Kolejne zbliżenie ma nastąpić 18 stycznia… 2105 roku.

Teraz obiekt będzie widziany w pobliżu Ziemi 18 stycznia o godzinie 22:51 czasu polskiego. Asteroida przeleci z zawrotną prędkością 19,56 kilometrów na sekundę i będzie ją można obserwować przez co najmniej 15-centymetrowy teleskop. Jeszcze w 1994 roku NASA określiła asteroidę mianem „potencjalnie niebezpiecznej”.

Tym razem jednak nie ma powodów do obaw. Asteroida przeleci w odległości 1,93 miliona kilometrów od Ziemi – to ponad 5 razy dalej, niż wynosi odległość Ziemi do Księżyca. Nie ma ryzyka, by w najbliższym czasie zderzyła się z naszą planetą.

Żr.: TVN24