Do zbliża się gigantyczna asteroida. Została odkryta całkiem niedawno i przeleci bardzo blisko naszej planety.

Asteroida, o której mowa nazywa się 2022 RM4. Odkryto ją stosunkowo niedawno. Obiekt powoli zbliża się do naszej planety i przeleci bardzo blisko niej. Naukowcy podkreślają, że asteroidę udało się dostrzec za pomocą teleskopu na Hawajach.

– To chyba najlepszy dowód na to, że takie asteroidy wciąż mogą zaskoczyć astronomów swoją trajektorią lotu i tym bardziej trzeba docenić sukces misji NASA Dart, która pokazała, że nie bylibyśmy bezbronni, gdyby 2022 RM4 znalazła się na kursie kolizyjnym z Ziemią – podaje serwis komputerswiat.pl.

Głos ws. asteroidy, która zbliża się w kierunku Ziemi zabrał również ekspert ds. kosmosu Tony Dunn, który zamieścił wpis na Twitterze. Przyznał w nim, że obiekt nie stanowi niebezpieczeństwa dla naszej planety. Przeleci jednak obok Ziemi w odległości mniej niż 6 odległości księżycowych.

Dunn dodaje również, że asteroida może być widoczna za pomocą teleskopów. Podkreśla jednocześnie, że jej przelot obok Ziemi to „bardzo blisko, jak na asteroidę tej wielkości”.

No danger, but newly-discovered asteroid 2022 RM4 will pass less than 6 lunar distances on November 1. Possibly as wide as 740 meters, it will brighten to mag 14.3, well within reach of backyard telescopes. @unistellar

This is very close for an asteroid this size. #2022RM4 pic.twitter.com/Z8khblg3Gq