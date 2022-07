Dzisiaj tu jest Polska, dzisiaj tu jest prezydent, jesteśmy w sercu Polski, w sercu matki dzisiaj – mówił ojciec Tadeusz Rydzyk podczas głównych uroczystości 31. Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja.

W niedzielę w Częstochowie na Jasnej Górze odbyła się gówna uroczystość 31. Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja. Na miejscu pojawił się m.in. prezydent Andrzej Duda, który zwrócił się do uczestników z przesłaniem o konieczności budowania systemu wartości.

-Mądre państwo i władze stawiają na rodzinę i wspierają rodzinę ze wszystkich sił, bo jest ona gwarancją przetrwania państwowości, narodowości i społeczeństwa. Dziękuję wam – wielkiej wspólnocie Radia Maryja i Rodziny Radia Maryja, że zawsze o tym mówicie, także rządzącym, niezależnie od tego, jakiej są opcji politycznej, jakie ideały są dla nich ważne – o tych wielkich prawdach przypominacie, bo nie będzie Polski bez rodziny – podkreślił.

Podczas wydarzenia głos zabrał także ojciec Tadeusz Rydzyk. – Dzisiaj tu jest Polska, dzisiaj tu jest prezydent, jesteśmy w sercu Polski, w sercu matki dzisiaj – stwierdził redemptorysta. O. Rydzyk zwrócił się do zgromadzonych za apelem o branie przykładu z postępowania św. Jana Pawła II i św. Faustyny Kowalskiej.

-Św. Jan Paweł II od początku pontyfikatu aż do końca mówił: nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Mówcie to wszystkim, i tym niewierzącym. I drugie przesłanie – siostra Faustyna Kowalska – mówiła to, co jej Pan Jezus powiedział, że ludzkość nie znajdzie pokoju, dopóki nie zwróci się do bożego miłosierdzia – podkreślił.

-Potop szwedzki był tu, na Jasnej Górze, było tylko kilkudziesięciu rycerzy, a wszystkich było 300 ludzi. Wystarczyło zaufać Panu Bogu – zaznaczył.

-Nas jest więcej niż 70 rycerzy, idźmy i głośmy! Potop jest – mówił ksiądz arcybiskup, mówił pan prezydent. Zdajemy sobie sprawę, jaki jest potop teraz. Idźmy i głośmy! – dodał.