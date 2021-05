O. Adam Szustak spotkał się w ostatnim czasie z przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, abp Stanisławem Gądeckim. Dominikanin odniósł się do tego krótko w jednym z ostatnich nagrań i zapowiedział jednocześnie, że pojawi się u niego dłuższy film na ten temat.

W ostatnim czasie szerokim echem odbiła się rozmowa o. Adama Szustaka z Karolem Paciorkiem na kanale „Imponderabilia” na YouTube. Dominikanin w ostrych słowach wypowiadał się o polskim Kościele i jego hierarchach. Doszło do tego, że zakonnik został zaproszony przez abp Stanisława Gądeckiego do na rozmowę.

O zaproszeniu ze strony metropolity poinformował w mediach społecznościowych rzecznik Episkopatu, ks. Leszek Gęsiak. „Gdy pojawiają się wątpliwości odnośnie do roli Kościoła instytucjonalnego, warto wsłuchiwać się w różne opinie i podjąć konstruktywny dialog” – napisał.

O. Szustak komentuje spotkanie z abp Gądeckim

Jak się okazuje, do spotkania faktycznie doszło. O. Szustak odniósł się do niego krótko po modlitwie różańcowej, którą prowadził podczas transmisji na żywo na kanale „Langusta na palmie”. „Rzecz, która mnie bardzo cieszy, polega na tym, że to była rozmowa. Nie tak, jak niektóre media pisały o dywaniku… Nie. Spotkałem się w cztery oczy z arcybiskupem Gądeckim i pogadaliśmy. Mam, kochani, bardzo dużo myśli w związku z tym, mam bardzo dużo wniosków. Myślę, że trochę rzeczy mi się też rozklarowało” – powiedział.

Dominikanin zapowiedział, że wkrótce na jego kanale pojawi się nagranie, w którym szerzej odniesie się do całej sprawy. „Nie chce o tym mówić, dlatego, że nagram, kochani, film. Nagram film, gdzie trochę opowiem o tym. Opowiem o tej rozmowie, jakie z niej wyciągam wnioski. To była po prostu rozmowa. To nie było dyscyplinowanie. To mnie bardzo cieszy. Mam mnóstwo wniosków: dobrych i bardzo niedobrych” – dodał.

Nagranie można zobaczyć poniżej. O. Szustak odnosi się do rozmowy z abp Gądeckim w okolicach 26 minuty filmu.

