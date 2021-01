Trwają protesty przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego. Demonstracje odbyły się m.in. wczoraj w Warszawie. W czasie manifestacji interweniowała policja. Serwis oko.press opublikował nagranie z jednej z nich.

Trybunał Konstytucyjny opublikował w środę uzasadnienie pisemne wyroku z 22 października ub.r., w którym orzekł o niekonstytucyjności przepisu dopuszczającego aborcję w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu. Ta informacja wywołała oburzenie części kobiet, środowisk feministycznych i lewicowych.

Na ulicach miast znów wybuchły protesty. Część z nich odbyła się wczoraj w Warszawie. Uczestnicy ruszyli pod Trybunał Konstytucyjny, na miejscu musiała interweniować policja.

Nagranie z przebiegu jednej z interwencji opublikował na Twitterze serwis oko.press. Widać na nim atak paniki kobiety, którą legitymują funkcjonariusze.

Serwis oko.press publikuje nagranie z demonstracji. Atak paniki uczestniczki

„Każdy ma prawo do wyrażania swoich poglądów. Jednak to prawo nie daje nam przyzwolenia do zachowań agresywnych” – napisano w komunikacie policji na Twitterze. „Apelujemy o kontrolę nad emocjami oraz tonowanie ich u osób, które z tą kontrolą mają problem. W przypadku agresji wobec osób i mienia będziemy reagować” – dodano.

Kolejne zdarzenia potwierdziły, że apele nie odniosły skutku. Widać to na nagraniu oko.press, gdzie policja legitymuje jedną z uczestniczek protestu. Dziennikarze portalu poinformowali, że kobieta dostała ataku paniki. „Na skutek działań @Policja_KSP legitymowana osoba dostała ataku paniki. Policja utrudnia filmowanie” – czytamy na Twitterze.

