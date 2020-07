View this post on Instagram

Kochani ludzie nie zapominajmy o noszeniu maseczek w pociągu, autobusie, samolocie. Plis. Dziś w zatłoczonym pociągu pełno ludzi podróżowało bez maseczek. Co przystanek leciał komunikat o obowiązku zakładania maski, konduktor tez zwracał uwagę, a niektórzy nic sobie z tego nie robili. Nie kumam czemu sami nie dbamy o nasze zdrowie i naszych najbliższych. Pomyślmy o pracownikach służby zdrowia którzy od miesięcy ratują nas z narażeniem życia, o pacjentach naszych kochanych bliskich których nie możemy odwiedzić, o osobach starszych których ten cholerny wirus może zabić. A jeśli mamy to gdzieś to pomyślmy sobie o tym czy znowu, na jesieni kiedy spadnie nam odporność, chcemy mieć kolejny lockdown ? Było mi mega szkoda konduktora, który codziennie przez naszą głupotę naraża swoje zdrowie. Dbajmy o siebie nawzajem . Ten post jest tez dla mnie samej abym o tym nie zapominała 🙏🏻🙏🏻🙏🏻Życzę nam wszystkim zdrowia i rozsądku – serdeczności wasza zamaskowana Olga #nośmaskę #plis #tosiejeszczenieskonczylo