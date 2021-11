Światowa Organizacja Zdrowia określiła w piątek wykryty w państwach południowej Afryki nowy wariant koronawirusa mianem „niepokojącego”. Odmiana znana dotychczas jako B.1.1.529 otrzymała nazwę greckiej litery Omikron – podała Agencja Reutera.

Analizując w piątek nowy wariant koronawirusa, specjaliści Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) określili go odmianą wysoce zaraźliwą. Poprzednim umieszczonym w tej kategorii wariantem koronawirusa był dominujący obecnie na świecie wariant Delta – przypomniała agencja Associated Press.

WHO podała, że w skali globu odnotowano dotąd nieco poniżej 100 przypadków wariantu Omikron, głównie w RPA i Botswanie.

Decyzje o zawieszeniu lotów z południa Afryki podjęły w piątek między innymi władze Maroka, Wielkiej Brytanii, Izraela, Francji, Włoch, Austrii, Holandii, Hiszpanii, Szwajcarii, Danii i Filipin. W USA trwają konsultacje w tej sprawie. (PAP)jbw/ tebe/

[AKTUALIZACJA] Premier Francji oświadczył, że "w ciągu najbliższych godzin" przeprowadzone zostaną rozmowy unijnych liderów, których tematem ma być wypracowanie odpowiedzi na zagrożenie, jakie wywołał nowy wariant. https://t.co/yrH2LOuzVJ — tvn24 (@tvn24) November 26, 2021

#USA: Gubernator stanu Nowy Jork ogłosiła wprowadzenie od 3 grudnia stanu wyjątkowego z obawy przed potencjalnym wzrostem zachorowań na COVID-19 w okresie zimowym. Niepokój budzi zwłaszcza niedawno zidentyfikowany wariant koronawirusa Omikron. — Radio ZET NEWS (@RadioZET_NEWS) November 27, 2021

Nowy wariant SARS-CoV-2, o którym dzisiaj pisałem (B.1.1.529/pierwsza sekwencja w Botswanie) otrzymał nazwę Omicron (O). — Bartosz Fiałek (@bfialek) November 26, 2021

Sprawdzone informacje na temat pandemii koronawirusa dostępne na oficjalnej stronie rządowej: gov.pl