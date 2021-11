Wariant Omikron rozszerza swój zasięg w Europie. Na doniesienia płynące z innych krajów zareagował minister Adam Niedzielski. Szef resortu zdrowia zapowiedział podjęcie działań, które mają ograniczyć ryzyko niekontrolowanego wzrostu zakażeń w Polsce.

Minister Adam Niedzielski pojawił się w poniedziałek w programie „Sedno Sprawy” Radia Plus. W trakcie rozmowy z Jackiem Prusinowskim odniósł się do doniesień o szybkim rozprzestrzenianiu się wariantu Omikron na świecie. Jak zapowiada, rozważany jest powrót do działań, które widzieliśmy już w czasie rozwoju poprzednich wariantów.

Omikron rozszerza się. Minister Niedzielski zapowiada zmiany w kwarantannach

– Na pewno będziemy chcieli kwarantannować osoby, które przyjeżdżają z krajów gdzie jest odnotowany wirus. W tej chwili pracujemy nad listą tych krajów, również europejskich – oświadczył.

– Test będzie wyłączał z tej kwarantanny, ale do tej pory stosowaliśmy to rozwiązanie, że dopiero po siódmym dniu ten test mógł być wykonany, no bo taka charakterystyka przebiegu Covidu, że ujawnienie się wirusa jest z całą pewnością po 7 dniach dopiero możliwe – dodał.

Niedzielski zwrócił uwagę, że w tym momencie nie wiadomo, jak Omikron reaguje w stosunku do szczepionek. – Teraz będziemy oczywiście też stosowali raczej to rozwiązanie, że szczepienia też zwalniają, choć nie do końca wiemy, jaka jest dokładnie interakcja tych szczepień z nową mutacją – zaznaczył.

W tym momencie resort i inne instytucje gromadzą materiały dotyczące wariantu. – Rozmawiałem między innymi z Głównym Inspektorem Sanitarnym o tym, żeby już od razu inspektorzy we wszystkich inspekcjach sanepidu, w prowadzonych wywiadach uwzględniali element związany z tym czy nie ma jakiegoś kontaktu z osobami pochodzącymi z regionu Afryki Południowej – podkreślił.