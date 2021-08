Wciąż nie wiadomo, jak długo Paulo Sousa pozostanie na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski. Tomasz Włodarczyk z serwisu meczyki.pl jest zdania, że Portugalczyk nie pozostanie trenerem dłużej niż trzy miesiące. Wśród potencjalnych kandydatów na jego następcę zdecydowanie wybija się nazwisko Stanisława Czerczesowa.

O tym, że Stanisław Czerczesow mógłby zostać nowym trenerem polskich piłkarzy mówi się już od kilku tygodni. Szkoleniowiec zna specyfikę polskiej piłki, ponieważ trenował Legię Warszawa, a ostatnio został zwolniony z funkcji szkoleniowca reprezentacji Rosji. „Można usłyszeć, że dla 57-letniego Czerczesowa możliwość pracy z reprezentacją Polski byłoby atrakcyjną opcją” – informowało jakiś czas temu TVP Sport.

To nie jedyne źródło tych informacji. W sobotnim „Stanie Futbolu” w podobnym tonie wypowiedział się Tomasz Włodarczyk z serwisu meczyki.pl. „Trzy miesiące i Sousa będzie zmieniony. To maks, który ma” – powiedział. „Moim zdaniem jest już przygotowana lista kandydatów i nie zdziwię się, jeśli selekcjonerem zostanie Stanisław Czerczesow. Plotki głoszą, że są już nawet rozdani asystenci. Ale to plotki” – mówił.

W ostatnim czasie do swojej przyszłości odnosił się też sam Paulo Sousa. „Czy będę trenerem kadry po wrześniowych meczach? NIe jestem w stanie tego przewidzieć. To w dużej mierze znajduje się poza moją kontrolą. Na razie cały czas jestem selekcjonerem i biorę odpowiedzialność za wybór piłkarzy, ich przygotowanie, rozpracowanie przeciwników, opracowanie strategii i zmian” – stwierdził w rozmowie z „Przeglądem Sportowym”.

