Wciąż nie wiadomo, jak długo Paulo Sousa pozostanie na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski. W ostatnim czasie Biało-Czerwoni spisywali się lepiej niż podczas wiosennych spotkań i mistrzostw Europy, więc pogłoski o jego odejściu nieco ucichły. Wciąż jednak jednym z głównych kandydatów na jego następcę wydaje się Stanisław Czerczesow.

Paulo Sousa został trenerem reprezentacji Polski na początku tego roku. Wiosenne mecze i mistrzostwa Europy pod jego wodzą nie były dla Biało-Czerwonych zbyt udane. Jesienią kadra radzi sobie już lepiej, czego zwieńczeniem był remis z Anglią na Stadionie Narodowym.

Przyszłość polskiego trenera jest jednak niepewna, tym bardziej, że ostatnio doszło do zmiany na stanowisku prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Wśród potencjalnych kandydatów do zastąpienia Sousy jest Stanisław Czerczesow, który po Euro został zwolniony z funkcji trenera kadry Rosji. Czerczesow w przeszłości był trenerem Legii Warszawa i jest mocno związany z Polską.

Ostatnio szkoleniowiec pojawił się na meczu Legii z Leicesterem City. W rozmowie z portalem legia.net zabrał głos na temat doniesień o możliwości pracy z polską kadrą. „Trudne jest spojrzeć w przyszłość, nie wiemy co się wydarzy. Ale myślę, że sam odpowiedziałeś sobie na to pytanie. Jeśli czuję się w Polsce dobrze, jak w domu, to odpowiedź jest oczywista! W życiu wszystko jest możliwe, a w piłce nożnej to już w ogóle” – mówił.

Czerczesow odniósł się także do doniesień, jakoby miał wrócić do Legii i zastąpić Czesława Michniewicza na stanowisku trenera. „Jak widzisz, jestem na treningu Legii, rozmawiam z trenerem, wspieram go i popieram. Ale oczywiście Legia zawsze będzie mi bliska. Jeśli będzie potrzebować kiedyś mojej pomocy, to zawsze będę starał się jej pomóc, bo Legia to osobny i piękny rozdział mojego życia” – powiedział.

