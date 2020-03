Akcja #zostanwdomu uświadamia, że każdy z nas może się przyczynić do ograniczenia epidemii w Polsce. Do ograniczeń aktywności towarzyskiej wzywają operatorzy komórkowi. W telefonach sieci Plus, T-Mobile i Play może się pojawić nawiązanie do popularnej akcji.

W obliczu światowej pandemii koronawirusa rządy w wielu krajach wprowadziły surowe restrykcje dla obywateli. Ograniczenie kontaktów międzyludzkich do minimum ma spowodować zahamowanie epidemii.

W walkę z pandemią COVID-19 włączyli się operatorzy komórkowi na całym świecie. Wprowadzili m.in. rozwiązanie przypominające o konieczności przestrzegania zasad kwarantanny. Promują również akcję #StayHome.

Konkretne działania podejmują również operatorzy na rynku polskim, którzy promują hasło: #zostanwdomu. Najpierw realizowano kampanię informacyjną. Jednak w ostatnim czasie T-Mobile Polska, Plus i Play stopniowo wyświetlają na ekranach głównych swoich użytkowników znacznik: „#zostanwdomu”.Bez chwili wahania więc przyłączyliśmy się również do tej międzynarodowej inicjatywy i zastąpiliśmy nazwę sieci napisem „T-Mobile #zostańwdomu” – poinformował Konrad Mróz, kierownik działu komunikacji zewnętrznej T-Mobile Polska.

Dostałeś powiadomienie #ZostanWDomu? Jeśli nie, T-Mobile apeluje z górnego rogu Twojego smartfonu! Stay home, stay safe 👉🏠 https://t.co/gyZYKylkku — T-Mobile Polska (@TMobilePolska) March 25, 2020

W podobny sposób do pozostania w domach zachęca swoich klientów sieć Play oraz Plus. Portal wirtualnemedia.pl ustalił, że nad wdrożeniem analogicznego rozwiązania zastanawia się sieć Orange Polska.

W tych trudnych chwilach zostań w domu. Pamiętaj, że w tej sytuacji jesteśmy wszyscy. Wszyscy razem.#zostanwdomu pic.twitter.com/phOxwU3YIo — Orange Polska (@Orange_Polska) March 21, 2020

Źródło: wirtualnemedia.pl, t-mobile.pl