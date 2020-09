Jak poinformowało w niedzielę Ministerstwo Zdrowia, na terenie województwa opolskiego stwierdzono 36 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, z czego 28 dotyczy mieszkańców powiatu kluczborskiego. W tamtejszym DPS Gierałcice jest już 28 zakażonych.

Jak poinformował starosta kluczborski Mirosław Birecki, od środy w gierałcickim DPS potwierdzono już 25 przypadków zakażenia podopiecznych i 3 przypadki zakażenia u personelu. Troje chorych związanych z tym ogniskiem zakażenia przewieziono do szpitala. Jak zapewniają władze powiatu, placówka jest dobrze wyposażona we wszystkie środki konieczne do utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa sanitarnego. (PAP)

Autor: Marek Szczepanik / PAP