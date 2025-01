Opony to kluczowy element motocykla, wpływający na bezpieczeństwo, stabilność jazdy i komfort podróżowania. Wybór odpowiedniego ogumienia to nie tylko kwestia dopasowania rozmiaru, ale także stylu jazdy, rodzaju nawierzchni oraz przeznaczenia motocykla.

Michelin Pilot Road 6

Jednym z najczęściej wybieranych modeli przez motocyklistów ceniących komfort jazdy na długich trasach są opony motocyklowe Michelin Pilot Road 6. Ich radialna konstrukcja zapewnia doskonałą stabilność i przyczepność, nawet na mokrej nawierzchni. W porównaniu do swojego poprzednika oferują lepszą trwałość, co oznacza, że komplet opon posłuży dłużej. Popularnym wyborem wśród motocyklistów turystycznych jest rozmiar 150/70 R17, który pasuje do wielu modeli.

Oznaczenia opon motocyklowych

Na każdej oponie znajdują się oznaczenia informujące o jej parametrach. Przykładowo opony motocyklowe 150/70 r17 mają szerokość 150 mm, profil wynoszący 70% tej wartości, a litera „R” oznacza radialną konstrukcję. Ostatnia liczba, czyli 17, wskazuje na średnicę felgi w calach. Wybór odpowiedniego rozmiaru opony jest kluczowy dla zachowania optymalnych właściwości jezdnych oraz bezpieczeństwa podczas jazdy.

Jak sprawdzić rok produkcji opony?

Opony motocyklowe posiadają kod DOT, który wskazuje tydzień i rok produkcji. Na przykład oznaczenie DOT 2524 oznacza, że opona została wyprodukowana w 25. tygodniu 2024 roku. Znajomość tej informacji pozwala uniknąć zakupu przeterminowanego ogumienia.

Ile lat mogą mieć opony?

Opony, nawet jeśli nie są intensywnie używane, starzeją się pod wpływem czynników zewnętrznych. Producenci opon motocyklowych zalecają wymianę co 5-6 lat, nawet jeśli bieżnik wygląda na nienaruszony. W przypadku intensywnej eksploatacji warto rozważyć wymianę jeszcze wcześniej.

Jak przechowywać opony?

Aby przedłużyć żywotność opon, należy przechowywać je w chłodnym, suchym miejscu, z dala od światła słonecznego i źródeł ciepła. Opony powinny być ustawione pionowo lub ułożone płasko, ale nie należy ich układać jedna na drugiej na dłuższy czas, ponieważ może to prowadzić do ich odkształcenia.

Gdzie kupić opony motocyklowe?

Wybór odpowiedniego ogumienia nie zawsze musi wiązać się z dużym wydatkiem. Warto sprawdzić oferty różnych producentów opon motocyklowych i porównać ceny. Szeroki wybór opon motocyklowych oferuje Inter Cars, gdzie można znaleźć komplety opon dopasowane do różnych typów motocykli. Wybierając sprawdzone marki, masz pewność, że Twój motocykl będzie prowadził się pewnie i stabilnie w każdych warunkach.

