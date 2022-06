500 plus i dodatkowe emerytury zagrożone? Słowa wicemarszałka Senatu Michała Kamińskiego mogą wywołać niepokój u zwolenników polityki socjalnej obecnego rządu. Polityk opozycji zapowiada weryfikację.

Niektóre środowiska opozycyjne w Polsce postulują przeprowadzenie głębokich zmian w polityce socjalnej w naszym kraju. Wystarczy przypomnieć wypowiedzi np. Ryszarda Petru.

– Demoralizacja części społeczeństwa przez 500 plus jest faktem. Proszę zobaczyć, jaką obecnie mamy sytuację – w wielu polskich rodzinach rodziców nie stać na to, aby kupić dziecku komputer wymagany do uczestnictwa w zajęciach szkolnych online – powiedział w rozmowie z Next.gazeta.pl.

– Tymczasem dobry, używany komputer można kupić nawet za 300 zł. Rodzina dostaje zatem odpowiednią kwotę, a komputera nie kupuje – dodał.

Teraz wątek przyszłości programów socjalnych PiS poruszył wicemarszałek Senatu Michał Kamiński w TVN24. Polityk przekonuje, że po przejęciu władzy przez opozycję należy zbadać zasadność wielu programów funkcjonujących obecnie w Polsce.

– Polskę czeka weryfikacja bardzo wielu programów, także socjalnych – przyznał Kamiński. – Nikt, kto jest uczciwy, nie powie inaczej – dodał.

Wicemarszałek Senatu uważa, iż politycy nie mogą ograniczać się jedynie do podejmowania decyzji pozytywnie odbieranych przez społeczeństwo. – Rolą polityków jest nie tylko opowiadanie, ale przeprowadzanie także trudnych zmian w taki sposób, by jak najmniej ludzi na tym ucierpiało – ocenił.