Porażką opozycji zakończyło się głosowanie nad ustawą o ratyfikacji Funduszu Odbudowy. Senat nie przegłosował poprawki zakładającej między innymi wprowadzenie preambuły, nad którą politycy pracowali przez ostatnie tygodnie. Cezary Tomczyk na antenie Polsat News zapowiedział wyciągnięcie konsekwencji dyscyplinarnych.

Od trzech tygodni Senat pracował nad poprawkami do ustawy o ratyfikacji Funduszu Odbudowy. Politycy opozycji przygotowywali preambułę, której treść miała powstrzymać obóz rządzący przed nadużywaniem władzy przy rozdzielaniu unijnych pieniędzy. Preambuła miała być wyrazem tego, „czego powinny oczekiwać władze Rzeczypospolitej Polskiej bez względu na to, przez kogo one są wyłonione i jaki mają szyld partyjny” – przekonywał sprawozdawca komisji spraw zagranicznych Bogdan Klich.

Głosowanie nie zakończyło się po myśli opozycji. Za wprowadzeniem preambuły zagłosowało 49 senatorów, 49 było przeciw a dwóch wstrzymało się od głosu. W kolejnym głosowaniu senatorowie nie zgodzili się na odrzucenie ustawy w całości, a w ostatnim 98 senatorów opowiedziało się za tym, by przyjąć ustawę bez poprawek.

Na antenie Polsat News do całej sprawy odniósł się szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk. Zapowiedział on wyciągnięcie konsekwencji dyscyplinarnych. „Mamy do czynienia z ludzką wpadką, która nie powinna się zdarzyć. To jest jasne. Będą wyciągnięte odpowiednie konsekwencje dyscyplinarne wobec tych senatorów. Tym się zajmą odpowiednie ciała. Będziemy o tym rozmawiać na kolegium klubu” – powiedział.

Źr.: Polsat News