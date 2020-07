Po tym jak Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła cząstkowe wyniki wyborów prezydenckich z 99,97 proc. okręgów, wiadomo już, że prezydentem nadal będzie Andrzej Duda. Premier Węgier Viktor Orban za pośrednictwem mediów społecznościowych złożył gratulacje prezydentowi Polski.

Z danych podanych przez PKW wynika, że drugą turę wyborów prezydenckich wygrał Andrzej Duda, który uzyskał 51,21 proc. Poparcia (10 413 094 głosy). Rafał Trzaskowski zdobył z kolei 9 921 219 głosów, co przełożyło się na 48,79 proc. poparcia.

Choć PKW wciąż czeka na protokoły z kilku zagranicznych komisji, to wynik jest już przesądzony. Nawet gdyby w brakujących komisjach wszystkie głosy były oddane na Rafała Trzaskowskiego, to nie zmieni to już ogólnego wyniku.

Gratulacje Dudzie złożył już Viktor Orban. Węgierski premier znany z prawicowych poglądów nie kryje radości z takiego rozstrzygnięcia wyborów nad Wisłą. „Brawo!” – napisał krótko i dołączył zdjęcie, na którym pozuje wspólnie z polskim prezydentem.

Źr. wmeritum.pl; facebook