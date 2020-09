Sierpniowy wybuch w Bejrucie zamienił życie mieszkańców tego miasta w koszmar. Skalę katastrofy najlepiej potwierdza fakt, że pozbawiła ona dachu nad głową ok. 250-300 tysięcy osób. Z pomocą mieszkańcom Bejrutu ruszają organizatorzy akcji „Orły Cedrom – Solidarni z Libanem”.

4 sierpnia stolicą Libanu wstrząsnęła potężna eksplozja w magazynie portowym. Siła wybuchu dosłownie zmiotła z powierzchni ziemi pobliskie budynki. Zginęło ok. 190 osób, zaś 6,5 tys. zostało rannych. Dach nad głową straciło ok. 250-300 tys. mieszkańców miasta. Gubernator Bejrutu Marwan Abboud szacował, że straty wynoszą ok. 10-15 mld dolarów. Taka liczba zdecydowanie przekracza możliwości finansowe miasta i całego Libanu.

Pogrążonemu w kryzysie ekonomicznym i społecznym Libanowi z pomocą ruszają Polacy. Od 1 do 30 września trwa akcja „Orły Cedrom – Solidarni z Libanem”, której celem jest zebranie środków pieniężnych i rzeczowych na pomoc libańskim rodzinom i przedsiębiorcom z tego kraju, poszkodowanym w eksplozji.

Między 1 a 30 września 2020r. każdy przedsiębiorca w Polsce będzie mógł dołączyć do wydarzenia poprzez wybranie jednej z poniższych form uczestnictwa:

Przekazanie określonego % od obrotu w danym dniu/dniach trwania akcji;

Przekazanie określonej kwoty;

Przekazanie określonej ilości produktów lub deklaracja wykonania określonych usług.

„Liban to kraj wielokrotnie doświadczany przez konflikty geopolityczne, ale Libańczycy to wspaniali ludzie, którzy mimo napotykanych przeciwności losu nadal nie tracą pogody ducha. Jednakże ostatnia, katastrofalna w skutkach eksplozja w Bejrucie mocno nadwątliła ich optymizm” – przypominają autorzy akcji.

Więcej dowiedzą się Państwo na tej stronie: https://orlycedrom.kongres.biz/

Organizatorami akcji są: Kongres Polskiego Biznesu, Lebanese International Businessmen Associations’ Network oraz Fundacja Kisiela.

Fundacja Kisiela realizuje rożne projekty, jednym z nich jest pomoc Mieszkańcom Libanu. To region, który możliwe szybko potrzebuje wsparcia finansowego i materialnego. Akcja Orły Cedrom wprost odpowiada na Ich zapotrzebowanie mówi Bartłomiej Pejo, prezes Fundacji Kisiela

