W czwartek na Marsie wylądował łazik Preservance. NASA błyskawicznie podzieliła się wykonanymi przez maszynę fotografiami Czerwonej Planety. Przeróbka jednego z nich wywołała w internecie wiele emocji.

Misja Mars 2020 jest bardzo istotna dla zbadania Czerwonej Planety. W czwartek na powierzchni wylądował łazik Preservance, a już około godziny 22:00 czasu polskiego NASA podzieliła się pierwszymi fotografiami. Wywołały one wiele emocji i błyskawicznie stały się tematami do przeróbek.

Na jednej z nich widać, jakby na powierzchni Marsa pojawiło się osiem gwiazdek. Stały się one symbolem protestów przeciwko rządom Prawa i Sprawiedliwości w Polsce. Zdjęcie oczywiście nie jest prawdziwe, chociaż nie brakuje osób, które dały się nabrać. Wielu internautów udostępnia fotografię w celach humorystycznych.

Należy do nich Robert Biedroń, który przeróbkę zamieścił w mediach społecznościowych. „7 miesięcy lotu i odkryć coś takiego? No nie wiem czy warto było. My w Polsce o tym wiemy od dawna” – napisał.

Źr.: Instagram/robertbiedron