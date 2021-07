Prezydent UEFA Aleksander Ceferin w rozmowie z BBC powiedział, że nie poprze więcej pomysłu rozgrywania Mistrzostw Europy w takim formacie, jak ma to miejsce w tym roku. Jego zdaniem, jest to zbyt wymagające i rodzi nierówności pomiędzy drużynami.

Ponad 15 tysięcy kilometrów Szwajcarów i zaledwie nieco ponad tysiąc kilometrów Szkotów – to skrajne dystanse przemierzone podczas tegorocznych Mistrzostw Europy. By uświetnić 60. rocznicę powstania europejskiej federacji, turniej eksperymentalnie rozegrano w aż 11 państwach. Dotknęło to również reprezentację Polski, która swoje mecze fazy grupowej rozgrywała w Sankt Petersburgu (Rosja) oraz Sewilli (Hiszpania).

Wygląda jednak na to, że może być to jedyny turniej rozgrywany w takiej formule. Prezydent UEFA Aleksander Ceferin w rozmowie z BBC przyznał, że zrodziło to wiele problemów organizacyjnych, a także nierówności pomiędzy drużynami. „Ten format był zbyt wymagający. Nie zamierzam go więcej popierać. Musieliśmy dużo podróżować do krajów o różnych jurysdykcjach, różnych walutach, krajach Unii Europejskiej i spoza UE< więc nie było to łatwe” – powiedział.

Jednocześnie szef federacji podkreślił, że Euro 2020 to najciekawszy turniej w historii. „To było wyjątkowe Euro. Nigdy nie widziałem tak dramatycznych Mistrzostw Europy ze świetnymi meczami i zaskakującymi rozstrzygnięciami” – stwierdził.

Żr.: WP SportoweFakty