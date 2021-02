Zaskakujące SMS-y otrzymują w ostatnim czasie niektóre osoby, które wyraziły chęć szczepienia przeciw COVID-19. Jak podaje portal Niebezpiecznik.pl, tym razem nie jest to oszustwo. Informację w tej sprawie potwierdziła Kancelaria Premiera.

25 stycznia ruszyły w naszym kraju szczepienia osób powyżej 70. roku życia. Na szczepienie można było zapisać się między innymi wysyłając SMS pod numer 664-908-556. Okazuje się, że teraz niektórzy otrzymali z tego numeru wiadomość zwrotną.

W wiadomości pojawia się prośba o potwierdzenie chęci zaszczepienia. „Nadal chcesz zapisać się na szczepienie przeciw COVID-19? Odpowiedz POTWIERDZAM lub skontaktuj się z numerem 989” – czytamy.

Jak podaje portal Niebezpiecznik.pl, tym razem nie mamy do czynienia z oszustwem. Jest to faktycznie wiadomość, na którą warto odpowiedzieć. „Dziś niecodziennie. To NIE jest atak. Numer jest poprawny. Jeśli dostaliście takiego SMS-a, to prawdopodobnie z jakiegoś powodu MZ nie odnotowało potwierdzenia chęci udziału w szczepieniu, więc potwierdźcie a nie ignorujcie jeśli chcecie się zaszczepić” – informuje.

Okazuje się, że przedstawiciele serwisu zadzwonili na infolinię, gdzie usłyszeli, że lepiej na wiadomość nie odpisywać, ponieważ nie wiadomo, co co chodzi. Natychmiast zareagowała jednak część Kancelarii Premiera odpowiedzialna za cyfryzację, która potwierdziła, że wiadomość jest bezpieczna. „My też byśmy odpisali. Postaramy się przekonać do tego także pracowników infolinii. Dziękujemy za czujność i stałe kibicowanie naszym działaniom. SMS jest bezpieczny. Warto odpisać” – czytamy.

My też byśmy odpisali. Postaramy się przekonać do tego także pracowników infolinii😉 Dziękujemy za czujność i stałe kibicowanie naszym działaniom 😎 SMS jest bezpieczny. Warto odpisać. — CYFRYZACJA KPRM (@CyfryzacjaKPRM) February 9, 2021

Źr.: Facebook/Niebezpiecznik, Twitter/CYFRYZACJA KPRM