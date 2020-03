Służby medyczne w całym kraju próbują powstrzymać epidemię koronawirusa. Czy w zakupie sprzętu medycznego pomoże Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy? W programie Wirtualnej Polski pytany był o to Jerzy Owsiak.

177 osób zarażonych, 4 nie żyją – to najnowszy bilans koronawirusa w Polsce. Wirus rozprzestrzenia się po całym kraju. Rząd podjął radykalne środki i zachęca Polaków, by w miarę możliwości pozostali w swoich domach. Jednocześnie wiele szpitali alarmuje rosnące potrzeby dotyczące między innymi sprzętu medycznego.

W tej sytuacji wiele osób zwróciło uwagę na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, która w tym roku znów pobiła swój rekord. W programie Wirtualnej Polski Jerzy Owsiak pytany był o to, czy Orkiestra włączy się do walki z koronawirusem.

Szef WOŚP stwierdził, że fundacja rozważa każdą możliwość zakupu. Dodał, że do ministra Łukasza Szumowskiego zostało już przesłane pytanie w tej sprawie. „Jeśli chodzi o urządzenia to cały czas wszystkich pytamy, jako fundacja rozważamy każdą możliwość zakupu. Chcemy to zrobić jak najbardziej rozsądnie. Radzimy się różnych instytucji. Napisaliśmy do ministra Szumowskiego, całego jego sztabu, słuchamy jakie z ich strony mogą być propozycje, jakie na cito są ich potrzeby. Czekamy na telefon” – powiedział.

Jerzy Owsiak na odpowiedź nie musiał długo czekać. Jeszcze w trakcie trwania odcinka szef WOŚP otrzymał odpowiedź. „Bardzo dziękuję. Wszystkie ręce na pokład. Zrobimy analizę” – przekazał odpowiedź od ministra. Dodał, że szef resortu zdrowia zapewnił, że jutro lub pojutrze przekaże listę konkretnych placówek.

Źr.: WP