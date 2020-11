W Siemiatyczach na Podlasiu doszło do dramatycznych scen, które w efekcie doprowadziły do śmierci człowieka. Pacjent z zagrożeniem życia jechał karetką do szpitala. Niestety personel nie chciał wpuścić karetki. Nie pomogła nawet interwencja policji, mężczyzna zmarł mimo podjętej resuscytacji. O sprawie poinformował „Kurier Podlaski”.

Jak dowiadujemy się z relacji „Kuriera Podlaskiego”, dramatyczne sceny rozegrały się 29 października między godziną 22:00 a 23:00. Wtedy ekipa pogotowia ratunkowego z Siemiatycz wyjeżdżała do 61-letniego pacjenta w stanie zagrożenia życia. Dzięki wysiłkom medyków pacjent odzyskał funkcje życiowe. Trzeba go było pilnie przewieźć do szpitala w Siemiatyczach. Wtedy jednak zaczęły się problemy.

Gdy karetka dotarła do szpitala, na miejscu zastała drzwi zamknięte na łańcuch. „Wejść mógł tylko lekarz pogotowia, któremu pracująca w szpitalu lekarz wydała – bez badania pacjenta – konsultację anestezjologiczną. Odmówiła przyjęcia chorego. Pacjent po raz drugi się zatrzymał.” – pisze „Kurier Podlaski”.

Pacjent zmarł przed szpitalem

W tym czasie dyspozytor pogotowia postanowił zareagować, bo wezwał na miejsce patrol policji. Jednak personel szpitalny nawet policjantów nie wpuścił do środka. Mundurowi nie byli nawet w stanie zbadać trzeźwości lekarki. Tymczasem stan zdrowia mężczyzny w karetce znacznie się pogorszył. Ponowna resuscytacja chorego nie przyniosła efektu. Pacjent zmarł w karetce przed zamkniętymi drzwiami szpitala.

Dyspozytor zawiadomił prokuraturę, która nakazała zbadanie trzeźwości i zabezpieczenie dowodów w miejscu zdarzenia. Policjanci wydziału kryminalnego zabezpieczyli dowody i przesłuchali świadków. – informuje „Kurier Podlaski”.

Brak respiratorów na Podlasiu

W niedzielę wieczorem zajęte były wszystkie respiratory dla pacjentów z COVID-19 w województwie podlaskim – wynika z danych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Z danych zamieszczonych na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wynika, że na 55 respiratorów przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 w niedzielę wieczorem zajęte były wszystkie. Jeszcze w sobotę – jak informował urząd na stronie – wolne były cztery.

Do 661 wzrosła też w niedzielę liczba zajętych łóżek covidowych w regionie. Obecnie w Podlaskiem przygotowanych jest 951 łóżek dla pacjentów zakażonych koronawirusem wymagających hospitalizacji.

Źr. kurierpodlaski.pl