Już pięciu pacjentów z potwierdzonym koronawirusem przebywa w szpitalu w Raciborzu. W poniedziałek poinformowała o tym dyrekcja placówki. Tego samego dnia zdiagnozowano pierwszy przypadek w województwie małopolskim.

Przybywa pacjentów z potwierdzonym koronawirusem. W poniedziałek dyrekcja szpitala w Raciborzu poinformowała, że do dwóch zakażonych przybyły trzy nowe przypadki. To właśnie w Raciborzu przebywa obecnie najwięcej zainfekowanych w Polsce.

Tego samego dnia o pierwszym pacjencie z koronawirusem poinformował dyrektor szpitala im. S. Żeromskiego w Krakowie. Oznacza to, że w tej chwili (poniedziałek 11:15) mamy w Polsce 15 potwierdzonych przypadków zakażenia.

Minister zdrowia o możliwym wzroście zakażeń koronawirusem

Na wzrost zachorowań radzi się przygotować minister zdrowia Łukasz Szumowski. – Na pewno w najbliższych dniach będziemy mieć znaczne wzrosty ilości zachorowań. To pokazują wszystkie przebiegi w innych krajach – podkreślił w rozmowie z TOK FM. Szef resortu wymienia w tym kontekście przykład Holandii, gdzie liczba chorych z dnia na dzień podwaja się.

Minister Szumowski odniósł się do niedzielnego komunikatu GIS, który zawiera rekomendację odwołania imprez masowych powyżej 1000 osób w zamkniętych obiektach. Szef resortu wyjaśnił, że możemy spodziewać się od wojewodów decyzji o zakazał takich zgromadzeń.

– Chcemy troszkę wyprzedzająco działać w stosunku do tego, co się dzieje w innych krajach. Wiemy, że za chwilę będziemy mieć dużą liczbę pacjentów chorych i ten wirus w Polsce będzie. Będą przypadki ciężkie. Do tego musimy też się przygotować – ocenił.

Źródło: TOK FM, Nowiny.pl/ Racibórz