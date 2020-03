W niedzielę wieczorem Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 3 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Osoby te przebywają w szpitalach we Wrocławiu, Raciborzu i Warszawie. Łącznie w Polsce odnotowano już 11 potwierdzonych przypadków.

Mamy 3 nowe przypadki zarażenia koronawirusa, potwierdzone pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych – poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Z komunikatu resortu wynika, że chodzi o przypadki kobiety z woj. śląskiego oraz mężczyzn z woj. dolnośląskiego i mazowieckiego.

Ministerstwo o nowych przypadkach koronawirusa w Polsce

– Pacjentka to osoba w sile wieku, która była na kwarantannie i trafiła z niej prosto do szpitala. Pacjent z Wrocławia to osoba starsza, po kontakcie z osobą bliską, która jest obecnie na hospitalizacji za granicą. Pacjent z Warszawy jest osobą młodą, która wróciła w ostatnim czasie z Włoch – czytamy w komunikacie.

Aktualnie służby sanitarno-epidemiologiczne lokalizują osoby, które miały kontakt z chorymi. Zostaną one poddane kwarantannie.

Biorąc pod uwagę wieczorny komunikat resortu, w Polsce znajduje się obecnie 11 osób zakażonych koronawirusem. Pierwszy przypadek potwierdzono w środę, w piątek poinformowano o czterech kolejnych, w sobotę o jednym, a w niedzielę o pięciu. Dwoje pacjentów przebywa w szpitalach na terenie Szczcina, Ostródy, Wrocławia, Warszawy, Raciborza, a jeden w Zielonej Górze.

Służby przypominają, aby nie bagatelizować typowych objawów zakażenia. W przypadku, kiedy one wystąpią, w pierwszej kolejności warto skonsultować z infolinią 800-190-590.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia