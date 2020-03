Nowe przypadki koronawirusa w Polsce. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o potwierdzeniu zakażenia u dwóch osób. Chodzi o kobietę z województwa mazowieckiego i mężczyznę z woj. śląskiego. Oboje przebywają w szpitalach.

„2 nowe przypadki zakażenia koronawirusa potwierdzono dziś u mężczyzny z woj. śląskiego i kobiety z woj. mazowieckiego. Pacjenci są hospitalizowani w szpitalach w Raciborzu i Warszawie” – podało Ministerstwo Zdrowia. Kobieta trafiła do Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie.

(1/2) 2 nowe przypadki zakażenia #koronawirus potwierdzono dziś u mężczyzny z woj. śląskiego i kobiety z woj. mazowieckiego. Pacjenci są hospitalizowani w szpitalach w Raciborzu i Warszawie. pic.twitter.com/sZGEzwMzYg — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 8, 2020

Resort zapewnia, że pacjenci są w dobrym stanie. Aktualnie trwa akcja służb sanitarno-epidemiologicznych. Trzeba dotrzeć do wszystkich osób, które mogły mieć kontakt z zakażonymi. W stosunku do części z nich już zapadła decyzja o kwarantannie. Ministerstwo podaje, że aktualnie przebadano 1154 próbek pod kątem obecności koronawirusa. W 1146 przypadkach był to wynik negatywny, w pozostałych 8 – pozytywny.

Przypomnijmy, że pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce zdiagnozowano w nocy z wtorku na środę. Z kolei w piątek pojawiła się informacja o kolejnych 4 przypadkach, a w sobotę o jednym. Obecnie dwoje pacjentów przebywa w szpitalu w Szczecinie i Ostródzie, po jednej osobie w Zielonej Górze, Raciborzu, Warszawie i Wrocławiu.

W związku z zachorowaniami minister zdrowia Łukasz Szumowski apeluje o przestrzeganie zaleceń i odpowiedzialność. – Ważne jest, by być odpowiedzialnym podczas kwarantanny domowej. Proszę nie narażać innych na ryzyko. Łamanie kwarantanny może podlegać pod Kodeks karny – tłumaczył.

Służby przypominają, że podstawowymi objawami koronawirusa są: wysoka gorączka, kaszel, bóle mięśni, zmęczenie i przede wszystkim kłopoty z oddychaniem (duszności). W przypadku zauważenia ich najlepiej w pierwszej kolejności skontaktować się z infolinią 800-190-590.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia, gis.gov.pl